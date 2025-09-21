Guerra in Europa la dichiarazione durissima di Trump | Se la Russia attacca…
Gli Stati Uniti non resteranno a guardare di fronte a nuove pressioni esercitate dalla Russia sulla Polonia. A ribadirlo è stato Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di imbarcarsi per il funerale di Charlie Kirk. Le parole del presidente – riportate dall’agenzia Bloomberg – risuonano come un avvertimento diretto a Mosca e, al tempo stesso, come un segnale di rassicurazione per Varsavia e per l’intero fronte orientale della NATO. Trump e la linea sulla sicurezza europea. Trump ha voluto sottolineare che gli Stati Uniti rimangono determinati a difendere i Paesi alleati, soprattutto quelli più esposti a potenziali azioni ostili da parte della Russia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
L’Europa già pronta alla resa nella guerra dei dazi tariffe al 10% e acquisti per miliardi dagli Usa
La razionalità di Trump: la guerra la paghi la Ue, con il 5% di spese militari il tycoon scarica i costi del conflitto in Ucraina sull'Europa
Se in Germania ricominciano a chiamare la guerra con il suo nome, l’Europa non potrà più voltarsi dall’altra parte
Garanzie di sicurezza per Kyiv contro la minaccia russa: la decisione dei Paesi occidentali a Parigi; Israele-Iran, l’ultimatum di Trump: “Due settimane a Teheran. I colloqui europei sono inutili” - Udite esplosioni a Teheran e Isfahan; Guerra a Gaza, l'Onu vota sì per i due Stati: la Palestina esulta, Israele no. Hamas? Escluso. La votazione dell'Italia.
“Guerra in Ucraina? Macron mi disse che è tutta colpa della Nato”/ La rivelazione di Jeffrey Sachs - Guerra in Ucraina, Jeffrey Sachs all'evento del Fatto fa una rivelazione choc: "Macron mi disse che è tutta colpa della Nato" ... Riporta ilsussidiario.net
Ucraina, il Cremlino: 'La Nato è in guerra con la Russia' - L'ambasciata russa a Bucarest ha definito "una provocazione" da parte dell'Ucraina l'intrusione di un drone in Romania, dopo la convocazione, ieri, dell'ambasciatore russo al ministero degli Esteri ... Come scrive ansa.it