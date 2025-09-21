Guerra in Europa la dichiarazione durissima di Trump | Se la Russia attacca…

Gli Stati Uniti non resteranno a guardare di fronte a nuove pressioni esercitate dalla Russia sulla Polonia. A ribadirlo è stato Donald Trump, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca prima di imbarcarsi per il funerale di Charlie Kirk. Le parole del presidente – riportate dall’agenzia Bloomberg – risuonano come un avvertimento diretto a Mosca e, al tempo stesso, come un segnale di rassicurazione per Varsavia e per l’intero fronte orientale della NATO. Trump e la linea sulla sicurezza europea. Trump ha voluto sottolineare che gli Stati Uniti rimangono determinati a difendere i Paesi alleati, soprattutto quelli più esposti a potenziali azioni ostili da parte della Russia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

guerra in europa la dichiarazione durissima di trump se la russia attacca8230

Guerra in Europa, la dichiarazione durissima di Trump: "Se la Russia attacca…"

