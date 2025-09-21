GTWC Europe | Lamborghini ci prova a Valencia ma alla fine vincono WRT e BMW

BMW e WRT vincono con Charles Weerts e Kelvin van der Linde il titolo 2025 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La M4 GT3 EVO n. 32 torna ad imporsi nella serie battendo nella finalissima di Valencia Lamborghini n. 63 GRT di Luca EngstlerJordan Pepper e la McLaren n. 59 Garage 59 di Benjamin GoetheMarvin Kirchhöfer. La decisiva race-2 ha visto la BMW n. 32 lottare contro la Lamborghini n. 63 che quest’anno ha vinto la 24h di Spa a giugno. L’auto tricolore ha tentato di ribaltare la graduatoria assoluta imponendosi nella race-1 di sabato grazie ad una penalità che ha limitato la Ferrari 296 GT3 n. 🔗 Leggi su Oasport.it

