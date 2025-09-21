Gta 5 lascia xbox game pass ad ottobre 2025 | gioca prima che sparisca

possibile rimozione di gta 5 da xbox game pass in ottobre 2025. Tra le numerose variazioni che interessano il catalogo di Xbox Game Pass, si prospetta una possibile uscita di uno dei titoli più apprezzati. Le indiscrezioni suggeriscono che Grand Theft Auto V potrebbe essere eliminato dal servizio di abbonamento nel mese di ottobre, alimentando l’attenzione degli utenti e dei fan della serie. lo stato attuale delle rimozioni e le tempistiche previste. Il servizio in abbonamento di Microsoft è soggetto a continui aggiornamenti, con nuovi giochi che vengono aggiunti mentre altri vengono rimossi dopo un certo periodo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Gta 5 lascia xbox game pass ad ottobre 2025: gioca prima che sparisca

In questa notizia si parla di: lascia - xbox

