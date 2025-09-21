GT Cup Europe | a Barcellona brilla Papi bene anche Peroni

Si è disputato nel fine settimana del 18-21 settembre 2025 il quinto appuntamento stagionale del campionato GT Cup Europe. Sul tracciato di Barcellona per Ebimotors sono scesi in pista Cosimo Papi con la Porsche 911 GT3 Cup numero 23 e Luigi Peroni su auto gemella numero 54. Per Papi il week end spagnolo è stato davvero stellare con una doppia vittoria nelle due gare disputate. Un bottino davvero pesante che riporta il toscano sul podio della classifica di campionato di classe AM. SINTESI DI GARA 1. In Gara 1 dopo una safety car iniziale la corsa si è disputata senza intoppi. La Porsche numero 23 è stata condotta in maniera esemplare. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - GT Cup Europe: a Barcellona brilla Papi, bene anche Peroni

