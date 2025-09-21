Gruppi WhatsApp tra genitori | risorsa o fonte di caos all’inizio della scuola?

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, insieme a zaini, quaderni e orari provvisori, tornano anche i famigerati gruppi WhatsApp dei genitori. Nati con l'intento di semplificare la comunicazione e il coordinamento tra famiglie, questi strumenti digitali rischiano spesso di trasformarsi in contenitori di ansie, notifiche incessanti e informazioni ridondanti. Trovare un equilibrio tra utilità e

VIETATI I GRUPPI WHATSAPP: ufficiale, da Agosto ti chiudono l’account se lo fai I Obbligo per chiunque usa l’app

Il virus dei gruppi WhatsApp scolastici contagia i genitori: dal “buongiorno con emoji” alle dispute per il regalo delle maestre, l’anatomia sociale di un fenomeno digitale fuori controllo

Una maestra in rivolta contro i 15 gruppi WhatsApp in cui è iscritta: il caso che accende il dibattito sul diritto alla disconnessione

Gruppi WhatsApp dei genitori a scuola: quando la comunicazione digitale si trasforma in un pericoloso labirinto di notifiche che confonde ruoli e genera ansia collettiva tra le ... - L'avvio dell'anno scolastico porta con sé un fenomeno ormai consolidato: la nascita spontanea di gruppi WhatsApp tra genitori delle classi. Segnala orizzontescuola.it

Paolo suicida a 15 anni, sul gruppo WhatsApp di classe i bulli difesi dai genitori. «I pochi che sono venuti al funerale ridevano» - «C’erano pochi ragazzini della sua età al funerale, e di quelli alcuni ridevano, sembrava stessero a una festa». ilgazzettino.it scrive