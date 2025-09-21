Gruppi WhatsApp dei genitori a scuola | quando la comunicazione digitale si trasforma in un pericoloso labirinto di notifiche che confonde ruoli e genera ansia collettiva tra le famiglie

L'avvio dell'anno scolastico porta con sé un fenomeno ormai consolidato: la nascita spontanea di gruppi WhatsApp tra genitori delle classi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il virus dei gruppi WhatsApp scolastici contagia i genitori: dal “buongiorno con emoji” alle dispute per il regalo delle maestre, l’anatomia sociale di un fenomeno digitale fuori controllo

Una maestra in rivolta contro i 15 gruppi WhatsApp in cui è iscritta: il caso che accende il dibattito sul diritto alla disconnessione

Gruppi WhatsApp dei genitori a scuola: quando la comunicazione digitale si trasforma in un pericoloso labirinto di notifiche che confonde ruoli e genera ansia collettiva tra le famiglie; Chat di classe: sì o no?; Scuola: chat mamme troppo stressanti, l’esperto: “Chiudete i gruppi whatsapp”.

Suicida a 15 anni, sul gruppo WhatsApp di classe i bulli difesi dai genitori. «I pochi che sono venuti al funerale ridevano» - «C’erano pochi ragazzini della sua età al funerale, e di quelli alcuni ridevano, sembrava stessero a una festa». Scrive ilmattino.it

Circolari dirigenziali per mezzo Whatsapp, non può essere l’unico canale usato. Esiste il registro elettronico per divulgare le circolari. - I messaggi Whatsapp sono un mezzo comunicativo molto utilizzato nelle nostre scuole, proliferano i gruppi di questo social per whatsappare avvisi, comunicazioni, disposizioni e addirittura circolari. Come scrive tecnicadellascuola.it