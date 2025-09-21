Grottammare dramma di fine estate | turista di 70 anni muore a mare davanti ai bagnanti

La donna ha accusato un malore mentre era in acqua. Un pomeriggio di fine estate si è trasformato in dramma a Grottammare, lungo la riviera marchigiana. Una turista di 70 anni, in vacanza nella cittadina costiera, ha perso la vita dopo un malore improvviso mentre stava passeggiando in acqua. Erano circa le 16:30 quando la donna, arrivata all’altezza dello chalet Nord Est, ha improvvisamente accusato un malessere e si è accasciata tra lo sgomento dei presenti. Alcuni bagnanti, resisi conto che la situazione era grave, hanno tentato di aiutarla mentre altri allertavano il numero unico di emergenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

