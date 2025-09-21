Grosso a DAZN | Se l’arbitro avesse avuto un po’ più di coraggio ci poteva essere qualcosina per noi nel finale

Grosso, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match contro l’Inter: il commento a freddo dopo la sconfitta. Il Sassuolo è uscito sconfitto da San Siro contro l’ Inter con il punteggio di 2-1, ma la prestazione dei neroverdi ha dato segnali incoraggianti al tecnico Fabio Grosso, arrivato quest’anno sulla panchina emiliana. Dopo il gol del raddoppio firmato da Carlos Augusto all’80’, gli ospiti hanno avuto la forza di reagire immediatamente con la rete di Walid Cheddira, ben servito da Domenico Berardi, accorciando le distanze e riaprendo il match. Nel lungo recupero concesso dall’arbitro, la squadra ha tentato con insistenza di trovare il pareggio, sfiorandolo in più circostanze. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Grosso a DAZN: «Se l’arbitro avesse avuto un po’ più di coraggio, ci poteva essere qualcosina per noi nel finale»

