Grosseto Campione d’Italia
Il Circolo Tennis Grosseto è Campione d’Italia. Ieri la seconda giornata della fase finale a 8 squadre del Campionato Italiano a squadre Under 16 femminile 2025. Nella finalissima, Rachele Saleppico ha avuto la meglio su Sofia Greco con il punteggio di 6-2, 6-0 e Anna Nerelli ha regolato Ludovica Casalino con il punteggio di 6-3, 6-2. Tennis Training si aggiudica il terzo posto, con vittoria finale nel doppio per ritiro degli avversari del Circolo Tennis Scaligero sul 5-5. Alla premiazione presenti l’assessore allo sport Fabrizio Rossi, l’assessore alle politiche giovanili Angela Amante, l’assessore alla cultura Luca Agresti e l’assessore al bilancio Simona Rusconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Grosseto under 16 campione italiano
