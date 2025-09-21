grignani diffida pausini ha stravolto la mia storia tra le dita

Nessuna pace in vista tra Gianluca Grignani e Laura Pausini. Anzi tra i due potrebbero scoppiare nel breve periodo ulteriori tensioni. E questo perché, secondo quanto riporta il “Il Messaggero”, il cantautore milanese sarebbe pronto a fare causa alla collega. Proprio al quotidiano il 53enne ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a far scrivere dal suo avvocato alla Pausini. Quest'ultima, a suo dire, sarebbe colpevole di aver stravolto il testo della sua hit “La mia storia tra le dita”, Uno stravolgimento tale da aver fatto perdere alla canzone “il significato originale”. Il tutto senza averlo informato preventivamente delle modifiche effettuate né di avere chiesto la sua approvazione per effettuarle. 🔗 Leggi su Iltempo.it

