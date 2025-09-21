Grifone grande rimonta Superato il Montevarchi
Il Grosseto, nell’anticipo di ieri disputato allo Zecchini, dopo essere andato in svantaggio, si sbarazza, con un secondo tempo convincente, del Montevarchi presentatosi in Maremma deciso a fare la gara. I due tecnici apportano modifiche nello schieramento iniziale. Mister Indiani propone un 4-2-3-1 con un assetto prettamente offensivo, mentre il collega Marmorini opta per un 4-5-1 un po’ più coperto, ma non rinunciatario. Partenza con studio delle due squadre che fanno intensità nella zona centrale del campo. Al 13’ una conclusione da sinistra di Della Latta viene respinta dal portiere Giusti, nella ribattuta Sacchini manda alto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Grifone, grande rimonta. Superato il Montevarchi