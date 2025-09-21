Grealish | Arbitro intimidito dai tifosi del Liverpool mi ha ammonito per una punizione battuta velocemente
Il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton si è chiuso con non polemiche accese: Jack Grealish, protagonista del gol dell’Everton, ha puntato il dito contro l’arbitro Darren England accusandolo di essersi lasciato condizionare dal clima di Anfield. Al centro della contestazione ci sono cartellini giudicati eccessivi, tempi di recupero ridotti e decisioni che – secondo i Toffees – hanno favorito il Liverpool, poi vittorioso 2-1. Ne parla il Telegraph, che racconta il post-gara vissuto dall’ex giocatore del City. Grealish ha accusato l’arbitro di farsi influenzare dal pubblico del Liverpool (Telegraph). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: grealish - arbitro
Negli ultimi due anni ho perso la gioia di giocare. Non mi divertivo quanto avrei dovuto. Qui invece sento di nuovo quella passione, la voglia di fare la differenza. " Le parole di Jack Grealish lasciano poco spazio ai dubbi: all’Everton è tornato a vivere il calcio c - facebook.com Vai su Facebook
Grealish: «Arbitro intimidito dai tifosi del Liverpool, mi ha ammonito per una punizione battuta velocemente.
Come pagare il conto troppo salato? Fatti firmare lo scontrino dal campione (non se ne accorgerà) – Domeniche bestiali - Abbiamo riso assieme, abbiamo esultato assieme, ci siamo involontariamente o no scambiati fluidi corporei, odori, sapori, mazzate, ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Grealish in Serie A: la sua risposta fa sognare i tifosi - Grealish fa sognare i tifosi: svelata la risposta dell’esterno inglese in uscita dal Manchester City sul possibile arrivo in Serie A Tra le tante suggestioni di mercato per la Serie A 2025/26 è ... Segnala calciomercato.it