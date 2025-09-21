Grealish | Arbitro intimidito dai tifosi del Liverpool mi ha ammonito per una punizione battuta velocemente

Il derby del Merseyside tra Liverpool ed Everton si è chiuso con non polemiche accese: Jack Grealish, protagonista del gol dell'Everton, ha puntato il dito contro l'arbitro Darren England accusandolo di essersi lasciato condizionare dal clima di Anfield. Al centro della contestazione ci sono cartellini giudicati eccessivi, tempi di recupero ridotti e decisioni che – secondo i Toffees – hanno favorito il Liverpool, poi vittorioso 2-1. Ne parla il Telegraph, che racconta il post-gara vissuto dall'ex giocatore del City. Grealish ha accusato l'arbitro di farsi influenzare dal pubblico del Liverpool (Telegraph).

Grealish: «Arbitro intimidito dai tifosi del Liverpool, mi ha ammonito per una punizione battuta velocemente.

