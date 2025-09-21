Grazie alle licenze di Armani Beauty la maison arriva a 4,2 miliardi
Stando a una valutazione economica del gruppo Armani, grazie ad Armani Beauty e Eyewear il marchio potrebbe arrivare ad un guadagno di 4,2 miliardi. Come spiegato da Reuters, infatti, questo potrebbe ribaltare il risultato che aveva visto la maison scendere del 5% nei guadagni del 2024. Armani Beauty potrebbe far arrivare il gruppo a 4,2 miliardi. Stando ai documenti depositati dallo stilista, il guadagno di 2,3 miliardi quasi raddoppierebbe. Nel calcolo sono incluse anche le vendite di prodotti di bellezza e occhiali, oltre ai prodotti in licenza dal 1988 rispettivamente da L’Oréal e EssilorLuxottica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: grazie - licenze
Buon pomeriggio a tutti, non ricordo in quale posto si discuteva delle licenze software messe a disposizione dall'ente. È possibile sapere quali sono i software disponibili e dove si possono reperire tutte le informazioni? Grazie - facebook.com Vai su Facebook
Il valore di Armani va oltre il solo stile; Armani, il business vale 4,25 miliardi. La metà arriva dalle licenze; Il valore del brand Armani va ben oltre la moda.
Il valore di Armani va oltre il solo stile - Gli analisti ritengono che queste categorie di prodotti potrebbero rivelarsi determinanti per ogni potenz ... Riporta it.fashionnetwork.com
Le licenze di beauty e eyewear fanno lievitare il valore del Gruppo Armani a 4,2 miliardi - Le vendite di beauty e eyewear potrebbero far volare la valutazione economica del Gruppo Armani. Come scrive pambianconews.com