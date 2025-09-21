Grazie alle licenze di Armani Beauty la maison arriva a 4,2 miliardi

Stando a una valutazione economica del gruppo Armani, grazie ad Armani Beauty e Eyewear il marchio potrebbe arrivare ad un guadagno di 4,2 miliardi. Come spiegato da Reuters, infatti, questo potrebbe ribaltare il risultato che aveva visto la maison scendere del 5% nei guadagni del 2024. Armani Beauty potrebbe far arrivare il gruppo a 4,2 miliardi. Stando ai documenti depositati dallo stilista, il guadagno di 2,3 miliardi quasi raddoppierebbe. Nel calcolo sono incluse anche le vendite di prodotti di bellezza e occhiali, oltre ai prodotti in licenza dal 1988 rispettivamente da L’Oréal e EssilorLuxottica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

