Grave incidente tra Altare e Savona l’autostrada A6 chiusa al traffico | Foto

Ilsecoloxix.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi viaggia da Torino verso la Liguria deve fare i conti con un’uscita obbligatoria ad Altare e viene deviato sulla SP29 del Cadibona. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

grave incidente tra altare e savona l8217autostrada a6 chiusa al traffico foto

© Ilsecoloxix.it - Grave incidente tra Altare e Savona, l’autostrada A6 chiusa al traffico | Foto

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Grave incidente tra Altare e Savona, l’autostrada A6 chiusa al traffico; Incidente sulla A6 tra Altare e Savona: deceduto un motociclista; Incidente mortale in A6: perde la vita un motociclista di Carmagnola.

grave incidente altare savonaGrave incidente tra Altare e Savona, l’autostrada A6 chiusa al traffico - Chi viaggia da Torino verso la Liguria deve fare i conti con un’uscita obbligatoria ad Altare e viene deviato sulla SP29 del Cadibona ... Come scrive ilsecoloxix.it

grave incidente altare savonaCairo: ipotesi corse clandestine, travolta una donna. “Si sfidavano in dieci a velocità folle” - Una settantenne savonese è grave al Santa Corona: l’ha centrata una Fiat 500 Abarth poi uscita di strada, carabinieri al lavoro ... Si legge su ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Altare Savona