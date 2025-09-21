Grave incidente in Costiera | una motociclista a Cattinara in codice rosso
Un grave incidente si è appena verificato sulla strada Costiera, all’altezza dello stabilimento balneare Ginestre. È successo intorno alle 12:30 di oggi, domenica 21 settembre. Coinvolte almeno tre moto, anche se non si conosce ancora il numero esatto di veicoli coinvolti. In gravissime. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: grave - incidente
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice
Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione
Un grave incidente domestico si è verificato ieri sera a Manduria, in provincia di Taranto: un uomo di 52 anni, P.S., ha riportato ustioni molto estese in seguito all’esplosione di una tanica di benzina custodita in casa. Secondo una prima ricostruzione, il contenit - facebook.com Vai su Facebook
Ancora un grave #incidente sul lavoro. A #Marcianise, nel Casertano, esplode il serbatoio di un’azienda di rifiuti: tre operai morti, tra loro anche il titolare. Due i feriti. #Tg1 Rosita Rosa - X Vai su X
Grave incidente in Costiera: una motociclista a Cattinara in codice rosso; Scontro tra uno scooter e una moto sulla Costiera: grave una 55enne; Incidente in Costiera: ferito un motociclista.
Scontro tra auto e moto sulle strade del Garda, grave motociclista - Incidente tra auto e moto ad Albarè di Costermano, grave motociclista, elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento. Secondo veronaoggi.it
Sassari, scontro con un auto: grave un motociclista - Sassari Un motociclista sassarese di 65 anni è ricoverato in gravi condizioni al “Santissima Annunziata” a seguito delle lesioni riportate in un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di ... Da lanuovasardegna.it