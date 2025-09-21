Grave incidente in Costiera | una motociclista a Cattinara in codice rosso

Triesteprima.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è appena verificato sulla strada Costiera, all’altezza dello stabilimento balneare Ginestre. È successo intorno alle 12:30 di oggi, domenica 21 settembre. Coinvolte almeno tre moto, anche se non si conosce ancora il numero esatto di veicoli coinvolti. In gravissime. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grave - incidente

Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave

Grave incidente: muore motociclista all’uscita del tunnel di Arco Felice

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Grave incidente in Costiera: una motociclista a Cattinara in codice rosso; Scontro tra uno scooter e una moto sulla Costiera: grave una 55enne; Incidente in Costiera: ferito un motociclista.

grave incidente costiera motociclistaScontro tra auto e moto sulle strade del Garda, grave motociclista - Incidente tra auto e moto ad Albarè di Costermano, grave motociclista, elitrasportato all'ospedale di Borgo Trento. Secondo veronaoggi.it

grave incidente costiera motociclistaSassari, scontro con un auto: grave un motociclista - Sassari Un motociclista sassarese di 65 anni è ricoverato in gravi condizioni al “Santissima Annunziata” a seguito delle lesioni riportate in un incidente che si è verificato nella tarda mattinata di ... Da lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Grave Incidente Costiera Motociclista