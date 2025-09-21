Grave incidente a Marina di Pisa | una motociclista di 49 anni in codice rosso a Cisanello

Pisa, 21 settembre 2025 – Paura a Marina di Pisa per un brutto incidente accaduto nel pomeriggio di domenica 21 settembre. A rimanere ferita una donna di 49 anni che era in moto e che è stata poi trasportata all’ospedale Cisanello di Pisa. Lo scontro è avvenuto con un’auto vicino al mare, sulla via Litoranea. Da capire la dinamica. L’urto è stato molto violento e la donna è stata sbalzata dalla sella finendo sulla strada. Diverse le persone che hanno assistito all’incidente e che hanno chiamato i soccorsi. Immediato l’intervento del 118 con l’automedica e un’ambulanza della Misericordia di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

