di Massimo Bagiardi Un settantenne è rimasto ferito nella mattinata di ieri in un incidente occorsogli su di un terreno di proprietà nella frazione bucinese di Levane. Erano infatti passate le 9 quando per abbattere un albero questi è caduto a terra rimbalzando, in pratica, sul 73enne che solo per un caso non ha riportato conseguenze irreparabili. Chi era vicino a lui ha subito alterato il 118, che è intervenuto sul posto con l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Montalto oltre alle forze dell’ordine, arrivate anch’esse per ricostruire i contorni della vicenda. L’uomo è sempre rimasto cosciente, all’arrivo dei sanitari è stato sempre collaborativo lamentando dolori un po’ sparsi in alcune zone del corpo, probabilmente dovuti a delle fratture. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grave anziano travolto da un albero. Trasportato col Pegaso a Careggi

