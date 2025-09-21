Grave 55enne dopo la caduta da cavallo portata a Careggi con l’elisoccorso

Vaiano (Prato), 21 settembre 2025 – Paura questa mattina nei boschi vicino alla villa del Mulinaccio, a Vaiano, dove una donna di 55 anni è caduta da cavallo mentre stava facendo un’escursione. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, il Soccorso Alpino e i sanitari della Misericordia di Vaiano inviati sul posto dalla centrale operativa del 118. La donna è stata raggiunta all'interno dell'area boscosa, stabilizzata sul posto e poi trasportata fino all'ambulanza. Considerata la zona impervia e le dinamiche dell'incidente, il 118 ha richiesto in via precauzionale l'intervento dell'elisoccorso regionale Pegaso, che ha portato la donna in ospedale a Careggi per accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

