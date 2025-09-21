Grave 55enne dopo la caduta da cavallo portata a Careggi con l’elisoccorso

Vaiano (Prato), 21 settembre 2025 – Paura questa mattina nei boschi vicino alla villa del Mulinaccio, a Vaiano, dove una donna di 55 anni è caduta da cavallo mentre stava facendo un’escursione. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, il Soccorso Alpino e i sanitari della Misericordia di Vaiano inviati sul posto dalla centrale operativa del 118. La donna è stata raggiunta all'interno dell'area boscosa, stabilizzata sul posto e poi trasportata fino all'ambulanza. Considerata la zona impervia e le dinamiche dell'incidente, il 118 ha richiesto in via precauzionale l'intervento dell'elisoccorso regionale Pegaso, che ha portato la donna in ospedale a Careggi per accertamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Grave 55enne dopo la caduta da cavallo, portata a Careggi con l’elisoccorso

In questa notizia si parla di: grave - 55enne

Albino, altro schianto in via Provinciale: grave 55enne. È il secondo in pochi giorni

Albino, altro scontro auto-moto in via Provinciale: grave 55enne. È il secondo in pochi giorni

Travolto dall’auto del truffatore che inseguiva, grave 55enne

Resta grave il 55enne travolto fuori dal market. Il truffatore in fuga ha perso un documento, c’è un sospetto Un ragazzo sarebbe stato rintracciato martedì sera dalle forze dell'ordine - X Vai su X

Il 55enne di Stezzano resta grave in ospedale. Il racconto di una cliente: "Era riuscito a fermare il ladro, ma il personale non poteva bloccare le porte" - facebook.com Vai su Facebook

Grave 55enne dopo la caduta da cavallo, portata a Careggi con l’elisoccorso; Incidente a cavallo, donna trasferita in codice rosso a Careggi: è grave; Rintracciato truffatore in fuga: ha investito un 55enne che lo ha bloccato fuori da un supermercato di Stezzano.

Grave 55enne dopo la caduta da cavallo, portata a Careggi con l’elisoccorso - Vaiano (Prato), 21 settembre 2025 – Paura questa mattina nei boschi vicino alla villa del Mulinaccio, a Vaiano, dove una donna di 55 anni è caduta da cavallo mentre stava facendo un’escursione. Segnala lanazione.it

Stezzano, resta grave il 55enne. Con l’uomo in fuga forse un complice - Ci sono sviluppi nel caso di Stezzano di lunedì sera 15 settembre, quando un uomo di 55 anni è rimasto ferito gravemente dopo aver tentato di bloccare un truffatore ... Da ecodibergamo.it