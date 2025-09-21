Grande Fratello svelate le prime immagini della nuova Casa

Manca una settimana al debutto della nuova edizione del Grande Fratello e arrivano le prime immagini della nuova Casa!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello svelate le prime immagini della nuova casa

Si avvicina il 29 settembre, data di debutto della nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5, e con essa arrivano le prime immagini della casa che ospiterà i concorrenti di quest'anno.

Simona Ventura si appresta a condurre il Grande Fratello, che comincia lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5.

