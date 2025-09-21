Grande Fratello Simona Ventura svela i tre opinionisti | Plevani Pacelli e Secondi
Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simona Ventura ha parlato della sua imminente avventura al timone del Grande Fratello, confermando la presenza di tre noti ex concorrenti che l'affiancheranno in studio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello, rivoluzione in arrivo: due edizioni nella prossima stagione e un nuovo conduttore
Teglio: entra in funzione il Grande fratello Dodici telecamere per sorvegliare i punti nevralgici del paese #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoEAltaValle #Teglio #Sondrio #Newssondrio #Notiziesondrio #ClaraCastoldi #GiustiziaCriminalità # - facebook.com Vai su Facebook
Nulla è lasciato al caso, neanche questa anteprima della nuova Casa. #GrandeFratello sta arrivando, prossimamente su Canale5 e Mediaset Infinity #davedere - X Vai su X
Simona Ventura, 'il mio Grande Fratello back to the future'; Simona Ventura a Verissimo svela le anticipazioni sul Grande Fratello: “Loro mi aiuteranno”; Simona Ventura a Verissimo, chi è la conduttrice (che esordirà al Grande Fratello): età, dove vive, la figlia adottiva, l'incidente di....
Grande Fratello, Simona Ventura svela i tre opinionisti: Plevani, Pacelli e Secondi - Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simona Ventura ha parlato della sua imminente avventura al timone del Grande Fratello, confermando la presenza di tre noti ex concorrenti che l'affiancheranno in ... Si legge su comingsoon.it
Simona Ventura e le novità del GF: “Si è concorrenti solo varcando la porta rossa”, poi la conferma degli opinionisti - Dalla modalità per diventare concorrenti, alla presentazione di due partecipanti, passando per la conferma degli ... Secondo fanpage.it