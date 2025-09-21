Grande Fratello Simona Ventura svela i tre opinionisti | Plevani Pacelli e Secondi

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simona Ventura ha parlato della sua imminente avventura al timone del Grande Fratello, confermando la presenza di tre noti ex concorrenti che l'affiancheranno in studio. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello simona ventura svela i tre opinionisti plevani pacelli e secondi

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Simona Ventura ha parlato della sua imminente avventura al timone del Grande Fratello, confermando la presenza di tre noti ex concorrenti che l'affiancheranno in studio.

