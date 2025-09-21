GRANDE FRATELLO | SIMONA VENTURA PRESENTA IL CAST E SVELA CHE STAVA PER SVENIRE
Grande Fratello sta per tornare su Canale 5 – la premiere è lunedì 29 settembre – e la sua nuova padrona di casa Simona Ventura racconta l’emozione che prova in questa rinascita professionale. Alti e bassi nella carriera, ora un nuovo inizio alla conduzione di un reality, il ruolo e il genere che più le è congeniale e possiamo dire cucito su misura. Proprio la Ventura ha raggiunto un’immensa popolarità con le indimenticabili edizioni dell’Isola dei Famosi su Rai2. Dopo aver fatto la concorrente a Ballando con le Stelle, le porte si sono riaperte e pian piano è tornata al ruolo che le spetta: condurre un programma di prim’ordine in prima serata. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Simona Ventura, le regole per i figli e il Grande Fratello: «Ho detto sì perchè voglio mettermi alla prova» - Si scaldano i motori del Grande Fratello, in partenza lunedì 29 settembre con la conduzione di Simona Ventura, per la prima volta. Scrive msn.com
Simona Ventura oggi a Verissimo: "Pronta per Grande Fratello". Ecco i primi concorrenti - Simona Ventura si appresta a condurre il Grande Fratello, che comincia lunedì 29 settembre 2025 su Canale 5. Come scrive adnkronos.com