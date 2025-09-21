Grande Fratello | Cristina Plevani Floriana Secondi e Ascanio Pacelli in studio con la Ventura

Chi legge Davide Maggio, lo sa già da un pezzo. Grande Fratello 2025 si doterà di un panel di tre ex concorrenti per commentare le gesta degli inquilini della diciannovesima edizione. Accanto a Simona Ventura ci saranno in studio dal prossimo 29 settembre Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. I nomi sono stati ufficializzati questo pomeriggio dalla Ventura a Verissimo. Mediaset ha scelto dunque di puntare su tre persone che la casa l’hanno già vissuta dall’interno in prima persona: dalla prima vincitrice Cristina Plevani, uscita trionfante anche dall’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, alla terza vincitrice Floriana Secondi, passando per Ascanio Pacelli, che al GF4 ha trovato Katia Pedrotti, diventata poi sua moglie e madre dei suoi due figli. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Grande Fratello: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli in studio con la Ventura

