GRANDE FRATELLO AL LAVORO | ufficiale il capo puoi spiarti sia in sede che a casa I LICENZIAMENTO IMMEDIATO se non gli piace quello che vede

Secondo questa sentenza il capo può farti seguire da un investigatore privato per raccogliere le prove La storica ordinanza n. 24564 del 4 settembre 2025 della Cassazione prende le mosse da una vicenda aziendale che ha visto protagonista un letturista con performance decisamente inferiori alle aspettative. Nel 2019 i risultati del dipendente erano nettamente più bassi rispetto agli obiettivi prefissati e rispetto a quelli dei colleghi, senza che ciò costituisse di per sé motivo immediato di licenziamento. I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come questo calo di rendimento abbia costituito uno spunto oggettivo per avviare ulteriori verifiche, sottolineando l'importanza di basare le azioni disciplinari su elementi concreti e misurabili.

