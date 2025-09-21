Grande Fratello 2025 | Jonas è il secondo concorrente

Grande Fratello 2025: al via una nuova stagione ricca di emozioni L'attesa è quasi finita: la nuova edizione del Grande Fratello è pronta a fare il suo ritorno trionfale sugli schermi italiani. A partire da lunedì 29 settembre, il reality più longevo e discusso della televisione italiana tornerà in prima serata su Canale 5, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su Mediaset Infinity, per non perdere neanche un istante della vita nella Casa. A guidare questa nuova avventura sarà Simona Ventura, volto amatissimo dal pubblico, che promette di portare una ventata di autenticità e passione.

In questa notizia si parla di: grande - fratello

