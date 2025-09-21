Grande Fratello 2025 | Cristina Plevani Floriana Secondi e Ascanio Pacelli nel panel con Simona Ventura

Il Grande Fratello 2025 si prepara a un’importante novità: accanto alla nuova conduttrice Simona Ventura ci sarà un panel fisso di tre ex concorrenti storici. Dal 29 settembre, infatti, commenteranno le dinamiche della casa Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli. La notizia è stata confermata proprio dalla Ventura a Verissimo. Indice. Un panel di ex concorrenti per il GF19. L’uscita di scena di Serena Garitta. Le parole di Simona Ventura sui tre ex concorrenti al GF 19. Grande Fratello 2025 – quando inizia e dove vederlo. FAQ sul Grande Fratello 2025. Conclusione. Un panel di ex concorrenti per il GF19. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Grande Fratello 2025: Cristina Plevani, Floriana Secondi e Ascanio Pacelli nel panel con Simona Ventura

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello, rivoluzione in arrivo: due edizioni nella prossima stagione e un nuovo conduttore

Come tutti gli ex tornano quando meno te lo aspetti Cristina, Floriana e Ascanio bentornati a Casa #GrandeFratello - X Vai su X

Teglio: entra in funzione il Grande fratello Dodici telecamere per sorvegliare i punti nevralgici del paese #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoEAltaValle #Teglio #Sondrio #Newssondrio #Notiziesondrio #ClaraCastoldi #GiustiziaCriminalità # - facebook.com Vai su Facebook

Il Grande Fratello 2025 sarà più vintage che mai (opinionisti Cristina Plevani e Ascanio Pacelli?); Grande Fratello 2025: Cristina, Ascanio e Floriana in studio con Simona Ventura; Cristina Plevani opinionista al nuovo Grande Fratello. La sua prima reazione: «L'ho scoperto in tv. Adesso cosa mi metto?».

Cristina Plevani opinionista al nuovo Grande Fratello. La sua prima reazione: «L'ho scoperto in tv. Adesso cosa mi metto?» - Cristian Plevani, primo storico vincitore del Grande Fratello nel lontano 2000 e vicitrice dell'Isola dei Famosi 2025,, torna a Cinecittà ma in una veste completamente nuova. Lo riporta msn.com

Cristina Plevani e le nuove opinioniste del Grande Fratello 2025: ecco chi ci sarà in studio - : Il Grande Fratello 2025 si prepara a stupire: Simona Ventura alla conduzione, tre ex vincitrici come opinioniste e tante novità in arrivo. Riporta tag24.it