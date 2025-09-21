Grande Fratello 2025 concorrenti | chi sono

Milano, 21 settembre 2025 – Manca una settimana all’inizio del nuovo Grande Fratello. Un’edizione tutta nuova il cui obiettivo è fare scintille con un ritorno all’antico. Anzi, alle origini di quello che è a tutti gli effetti il reality show più longevo della tv italiana. La nuova edizione del reality show in onda ogni lunedì in Prima serata, con qualche raddoppio anche il giovedì sera, su Canale 5 prenderà il via lunedì 29 settembre. Alla conduzione ci sarà Simona Ventura, mentre i tre opinionisti in studio dovrebbero essere Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Il Grande Fratello di Simona Ventura: televoto solo tramite sms. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Grande Fratello 2025, concorrenti: chi sono

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello, rivoluzione in arrivo: due edizioni nella prossima stagione e un nuovo conduttore

Teglio: entra in funzione il Grande fratello Dodici telecamere per sorvegliare i punti nevralgici del paese #laprovinciaunicatv #teleunica #news #notizie #TiranoEAltaValle #Teglio #Sondrio #Newssondrio #Notiziesondrio #ClaraCastoldi #GiustiziaCriminalità # - facebook.com Vai su Facebook

Nulla è lasciato al caso, neanche questa anteprima della nuova Casa. #GrandeFratello sta arrivando, prossimamente su Canale5 e Mediaset Infinity #davedere - X Vai su X

Il Grande Fratello 2025 sarà più vintage che mai (opinionisti Cristina Plevani e Ascanio Pacelli?); Grande Fratello, chi sono tutti i concorrenti della nuova edizione con Simona Ventura; Grande Fratello 2025, concorrenti: chi sono.

Grande Fratello 2025, concorrenti: chi sono - Un’edizione tutta nuova il cui obiettivo è fare scintille con un ritorno all’antico. Riporta msn.com

Concorrenti Grande Fratello 2025, ecco chi sono: l’annuncio di Simona Ventura/ Katia e Ascanio opinionisti? - Concorrenti Grande Fratello 2025: ecco le prime anticipazioni di Simona Ventura. Scrive ilsussidiario.net