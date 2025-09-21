GP di Baku | Verstappen sempre leader Russell rimane secondo dopo il pit-stop terzo Sainz poi Antonelli
41° giro - Pit-stop perfetto per Verstappen, Norris supera Leclerc che non ha più il ritmo di Lawson e Tsunoda 40° giro di 51 - Russell al pit-stop torna in gara in seconda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: baku - verstappen
F1, scatta il weekend di Baku. Verstappen sfida le McLaren, la Ferrari deve scuotersi
F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc
F1 Baku, pole Verstappen nel caos delle bandiere rosse: 7° e 9° le Mclaren, male le Ferrari
F1. Qualifiche al cardiopalma a Baku: Verstappen in pole, Sainz sfiora l’impresa con la Williams. Delusione per Ferrari e Piastri, Ocon squalificato - Formula 1 - http://Automoto.it - X Vai su X
#Verstappen trionfa nelle #qualifiche in Azerbaijan e ottiene la sua sesta pole stagionale, ma ammette che è stato difficile Ecco perché #F1 #RedBull #BakuGP #AzerbaijanGP - facebook.com Vai su Facebook
F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; DIRETTA F1, GP Azerbaigian 2025: Baku LIVE gara - Live - Formula 1; F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa, Piastri subito a muro, Norris e Ferrari a caccia di rimonta.
GP Baku diretta Formula 1: segui la gara delle Ferrari di Hamilton e Leclerc in Azerbaigian LIVE - Dopo una qualifica da incubo per le Rosse, è il momento della gara sul circuito cittadino. Lo riporta corrieredellosport.it
GP Azerbaigian 2025, Gara: Verstappen vuole il bis, Piastri, Norris a centro gruppo. Si parte alle 13.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Azerbaigian F1 a Baku, LIVE dalle 12. Riporta formulapassion.it