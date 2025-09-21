GP di Baku | Verstappen sempre leader Russell rimane secondo dopo il pit-stop terzo Sainz poi Antonelli

Ilmessaggero.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

41° giro - Pit-stop perfetto per Verstappen, Norris supera Leclerc che non ha più il ritmo di Lawson e Tsunoda 40° giro di 51 - Russell al pit-stop torna in gara in seconda. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

gp di baku verstappen sempre leader russell rimane secondo dopo il pit stop terzo sainz poi antonelli

© Ilmessaggero.it - GP di Baku: Verstappen sempre leader, Russell rimane secondo dopo il pit-stop, terzo Sainz, poi Antonelli

In questa notizia si parla di: baku - verstappen

F1, scatta il weekend di Baku. Verstappen sfida le McLaren, la Ferrari deve scuotersi

F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc

F1 Baku, pole Verstappen nel caos delle bandiere rosse: 7° e 9° le Mclaren, male le Ferrari

F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; DIRETTA F1, GP Azerbaigian 2025: Baku LIVE gara - Live - Formula 1; F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa, Piastri subito a muro, Norris e Ferrari a caccia di rimonta.

gp baku verstappen leaderGP Baku diretta Formula 1: segui la gara delle Ferrari di Hamilton e Leclerc in Azerbaigian LIVE - Dopo una qualifica da incubo per le Rosse, è il momento della gara sul circuito cittadino. Lo riporta corrieredellosport.it

GP Azerbaigian 2025, Gara: Verstappen vuole il bis, Piastri, Norris a centro gruppo. Si parte alle 13.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Azerbaigian F1 a Baku, LIVE dalle 12. Riporta formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Gp Baku Verstappen Leader