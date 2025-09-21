GP di Baku | Verstappen ha un gran vantaggio su Russell pit-stop per Sainz Hamilton è quinto Leclerc decimo
Antonelli ha raggiunto Hadjar che resiste con le medie che utilizza fin dalla partenza Sainz rientra sesto davanti ad Hadjar ed è il primo tra coloro che hanno effettuato il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
F1, scatta il weekend di Baku. Verstappen sfida le McLaren, la Ferrari deve scuotersi
F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc
F1 Baku, pole Verstappen nel caos delle bandiere rosse: 7° e 9° le Mclaren, male le Ferrari
Quanto conta la pole a Baku, le statistiche confermano: GP aperto a tutto; F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa, Piastri subito a muro, Norris e Ferrari a caccia di rimonta; F1 Gp Baku, la gara in diretta: Verstappen al comando davanti a Russell e Tsunoda, Sainz al pit-stop. Hamilton sesto, incidente Piastri.
F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa, Piastri subito a muro, Norris e Ferrari a caccia di rimonta - La diretta della gara del GP d’Azerbaijan di F1 in calendario oggi a Baku: gli aggiornamenti live. Secondo fanpage.it
GP Baku diretta Formula 1: segui la gara delle Ferrari di Hamilton e Leclerc in Azerbaigian LIVE - Dopo una qualifica da incubo per le Rosse, è il momento della gara sul circuito cittadino. Da corrieredellosport.it