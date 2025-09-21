GP di Baku | Verstappen conduce su Sainz e Lawson pit-stop per Antonelli e Leclerc

Antonelli prende la scia di Lawson sul rettifilo di arrivo e lo supera agevolmente 22° giro - Sainz partito con le medie ancora prosegue, le hard possono aspettare Lawson rientra in.

Diretta GP di Baku: Verstappen conduce su Sainz e Lawson, Antonelli è quarto pressato da Russell, settimo Leclerc; Perché Verstappen a gara finita va con le ruote della Red Bull sull'erba prima di rientrare ai box; Formula 1: GP Las Vegas, orario della gara in TV e streaming.

Diretta GP di Baku: Verstappen conduce su Sainz e Lawson, Antonelli è quarto, Leclerc settimo su Norris e Hamilton - Leclerc è settimo a 8 decimi da Tsunoda ed ha 7 decimi di vantaggio su Norris che è insidiato da Hamilton Russell supera Tsunoda per ... Segnala msn.com

Diretta GP di Baku: Verstappen conduce su Sainz e Lawson, Antonelli è quarto pressato da Russell, settimo Leclerc - Albon ha superato Gasly per il 17esimo posto, poi entra ai box, primo a cambiare le gomme da medie ad hard 15° giro - msn.com scrive