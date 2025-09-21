GP di Baku | Verstappen conduce su Sainz e Lawson Antonelli è quarto pressato da Russell settimo Leclerc

Avevano appena cambiato le gomme, ultimi quindi, ma Albon e Colapinto riescono a urtarsi. con il pilota Williams che tenta in ritardo il sorpasso e sperona l'argentino. Entrambi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP di Baku: Verstappen conduce su Sainz e Lawson, Antonelli è quarto pressato da Russell, settimo Leclerc

F1, scatta il weekend di Baku. Verstappen sfida le McLaren, la Ferrari deve scuotersi

F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc

F1 Baku, pole Verstappen nel caos delle bandiere rosse: 7° e 9° le Mclaren, male le Ferrari

F1. Qualifiche al cardiopalma a Baku: Verstappen in pole, Sainz sfiora l’impresa con la Williams. Delusione per Ferrari e Piastri, Ocon squalificato - Formula 1 - http://Automoto.it - X Vai su X

#Verstappen trionfa nelle #qualifiche in Azerbaijan e ottiene la sua sesta pole stagionale, ma ammette che è stato difficile Ecco perché #F1 #RedBull #BakuGP #AzerbaijanGP - facebook.com Vai su Facebook

Diretta GP di Baku: Verstappen conduce su Sainz e Lawson, Antonelli è quarto pressato da Russell, settimo Leclerc; Formula 1, Verstappen in pole a Baku. Lontane le McLaren, buio Ferrari; F1, GP Italia 2025: diretta live gara.

Diretta GP di Baku: Verstappen conduce su Sainz e Lawson, Antonelli è quarto pressato da Russell, settimo Leclerc - Albon ha superato Gasly per il 17esimo posto, poi entra ai box, primo a cambiare le gomme da medie ad hard 15° giro - msn.com scrive

Diretta GP di Baku: Verstappen conduce su Sainz e Lawson, Antonelli è quarto, Leclerc settimo su Norris e Hamilton - Leclerc è settimo a 8 decimi da Tsunoda ed ha 7 decimi di vantaggio su Norris che è insidiato da Hamilton Russell supera Tsunoda per ... Lo riporta msn.com