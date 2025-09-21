GP di Baku | Verstappen al pit-stop ma rimane primo su Russell e Sainz Antonelli punta al podio Ferrari lontane
Antonelli non riesce a guadagnare su Sainz (terzo) e rimane sempre a 1"6 47° giro di 51: Lawson tiene bene il quinto posto, Norris non riesce ad attaccare Tsunoda perché il. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
F1, scatta il weekend di Baku. Verstappen sfida le McLaren, la Ferrari deve scuotersi
F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc
F1 Baku, pole Verstappen nel caos delle bandiere rosse: 7° e 9° le Mclaren, male le Ferrari
F1. Qualifiche al cardiopalma a Baku: Verstappen in pole, Sainz sfiora l'impresa con la Williams. Delusione per Ferrari e Piastri, Ocon squalificato
#Verstappen trionfa nelle #qualifiche in Azerbaijan e ottiene la sua sesta pole stagionale, ma ammette che è stato difficile Ecco perché #F1 #RedBull #BakuGP #AzerbaijanGP
GP di Baku: Verstappen sempre leader, Russell rimane secondo dopo il pit-stop, terzo Sainz, poi Antonelli; F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa, Piastri subito a muro, Norris e Ferrari a caccia di rimonta.
GP di Baku: Verstappen sempre leader, Russell rimane secondo dopo il pit-stop, terzo Sainz, poi Antonelli - stop perfetto per Verstappen, Norris supera Leclerc che non ha più il ritmo di Lawson e Tsunoda 40° giro di 51
GP Baku diretta Formula 1: segui la gara delle Ferrari di Hamilton e Leclerc in Azerbaigian LIVE - Dopo una qualifica da incubo per le Rosse, è il momento della gara sul circuito cittadino.