Gp di Baku le pagelle di Leo Turrini | Max immenso Charles triste

10 VERSTAPPEN. Messaggio ai naviganti color Papaya: evidentemente Super Max non considera chiuso il discorso mondiale. Seconda vittoria consecutiva dopo Monza. Lui guida perfettamente, sa come gestire le difficoltà di un tracciato atipico e per di più la Red Bull è tornata competitiva e l’olandese non è tipo da mezze misure. Se batte le McLaren anche a Singapore. 10 SAINZ. Clamorosa resurrezione del Matador. La prima fila del sabato poteva essere figlia di un colpo di fortuna, ma in gara Carlitos ha guidato come era solito fare nei suoi giorni migliori, quando era vestito di Rosso. Un podio meritatissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gp di Baku, le pagelle di Leo Turrini: Max immenso, Charles triste

