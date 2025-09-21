Gp d’ Azerbaigian di F1 a Baku trionfa Verstappen La Ferrari settima e ottava

Baku, 21settembre 2025 – Max Verstappen è re anche in Azerbaigian e vince il Gran Premio di Baku di oggi, domenica 21 settembre. Il fuoriclasse della Red Bull domina dall’inizio alla fine la gara e sfrutta il ritiro della McLaren di Oscar Piastri (a muro al primo giro) per riaprire il Mondiale di Formula 1, portandosi a 69 punti dall’australiano. L’olandese chiude davanti a Russell e Sainz. Quarta posizione per Kimi Antonelli. Male le Ferrari: Hamilton chiude ottavo davanti a Leclerc. Norris settimo. Ecco l’ordine di arrivo e la classifica piloti aggiornata. Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Baku di oggi, domenica 21 settembre:. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it