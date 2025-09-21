Gp Azerbaigian vince ancora Verstappen Ordine di arrivo e classifica piloti Formula 1

(Adnkronos) – Max Verstappen è re anche in Azerbaigian e vince il Gran Premio di Baku di oggi, domenica 21 settembre. Il fuoriclasse della Red Bull domina dall’inizio alla fine la gara e sfrutta il ritiro della McLaren di Oscar Piastri (a muro al primo giro) per riaprire il Mondiale di Formula 1, portandosi a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

