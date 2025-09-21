Gp Azerbaigian vince ancora Verstappen Ordine di arrivo e classifica piloti Formula 1

(Adnkronos) – Max Verstappen è re anche in Azerbaigian e vince il Gran Premio di Baku di oggi, domenica 21 settembre. Il fuoriclasse della Red Bull domina dall’inizio alla fine la gara e sfrutta il ritiro della McLaren di Oscar Piastri (a muro al primo giro) per riaprire il Mondiale di Formula 1, portandosi a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gp Azerbaigian, vince ancora Verstappen. Ordine di arrivo e classifica piloti Formula 1

In questa notizia si parla di: azerbaigian - vince

F1, Verstappen vince Gp Azerbaigian, male le Ferrari

Max Verstappen vince il Gp dell'Azerbaigian: Russell e Sainz sul podio a Baku, Hamilton 8° e Leclerc 9°

F1| Verstappen vince il Gp dell'Azerbaijan, male le Ferrari: Hamilton ottavo e Leclerc nono. L'olandese in testa dall'inizio alla fine, ora a soli 69 punti dal leader del campionato, Oscar Piastri - X Vai su X

F1, GP dell'Azerbaijan: vince Verstappen davanti a Russel e Sainz https://www.rainews.it/articoli/2025/09/f1-gran-premio-azerbaijan-baku-griglia-gara-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton-cronaca-testuale-f12aceec-852b-4f37-a580-3813da174b9f.html? - facebook.com Vai su Facebook

Gp Azerbaigian oggi, dominio Verstappen e disastro Ferrari. Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata; F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; In Azerbaijan vince Verstappen. Kimi e Racing Bulls meglio delle Ferrari.

Gp Azerbaigian, vince ancora Verstappen. Ordine di arrivo e classifica piloti Formula 1 - Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Baku di oggi, domenica 21 settembre: 2 George Russell Mercedes +14. Da adnkronos.com

F1, Verstappen vince Gp Azerbaigian, male le Ferrari - Sul circuito di Baku, il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell e la ... Riporta msn.com