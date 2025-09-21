Primo titolo in carriera sul Tour maggiore per Michael Kim che, con un putt dalla distanza per par alla 18 si è assicurato l’Open di Francia, torneo che gli vale 835 punti per la Race to Dubai e che gli fa guadagnare, in un colpo solo, 125 posizioni in classifica (si attesta dopo l’evento francese al 35º posto). Lo statunitense si è imposto, con lo score di -16 sul totale, sul francese Jeong Weon Ko e sull’australiano Smylie Elvis fermi a -15. Non ha retto, invece, il britannico Marcus Armitage. Il 38enne, primo a due giri dalla fine, ha chiuso la rassegna d’oltralpe con lo score finale di -13 (parziale di -3 nella giornata odierna) in T5 insieme al norvegese Reitan Kristoffer, l’australiano Min Woo Lee e all’azzurro Guido Migliozzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Michael Kim porta a casa l’Open di Francia. Bene Migliozzi