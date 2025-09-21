Gol emozioni e colpi di scena | l’Avellino piega la Carrarese

CARRARA – Partita ad alta tensione allo Stadio dei Marmi, dove l’Avellino conquista un successo prezioso battendo la Carrarese 4-3 nonostante l’inferiorità numerica per oltre un’ora. L’avvio è subito intenso. Abiuso firma l’1-0 per i toscani al 16’, ma Crespi replica tre minuti dopo riportando l’equilibrio. Al 25’ Cicconi trasforma un rigore per il 2-1 Carrarese, prima che l’espulsione di Enrici (30’) lasci i biancoverdi in dieci. Sembra l’episodio chiave, ma al 37’ un’autorete di Ruggeri regala il 2-2 agli ospiti. La ripresa è ancora più spettacolare. Dopo un’occasione fallita da Russo, lo stesso attaccante segna al 56’ il sorpasso Avellino. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

