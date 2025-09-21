Gol Dimarco il laterale nerazzurro porta avanti la squadra di Chivu | Inter in vantaggio con il Sassuolo
Gol Dimarco, l’esterno nerazzurro sblocca la gara a San Siro! Tutti i dettagli sulla rete dell’ex giocatore del Verona in Inter Sassuolo. L’ Inter si porta in vantaggio nella sfida contro il Sassuolo grazie a un gol di Dimarco, che capitalizza un’azione corale ben orchestrata dalla squadra di Cristian Chivu. La rete nasce da un grande strappo di Barella, il capitano e centrocampista nerazzurro, che recupera palla a centrocampo e avanza con decisione, seminando l’avversario e creando superiorità numerica. Barella, con un passaggio chirurgico, serve il compagno croato Sucic, che agisce sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com
Gol Dimarco Inter Sassuolo, il laterale nerazzurro porta avanti la squadra di Chivu!
