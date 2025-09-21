Gol Dimarco il laterale nerazzurro porta avanti la squadra di Chivu | Inter in vantaggio con il Sassuolo

Internews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Dimarco, l’esterno nerazzurro sblocca la gara a San Siro! Tutti i dettagli sulla rete dell’ex giocatore del Verona in Inter Sassuolo. L’ Inter si porta in vantaggio nella sfida contro il Sassuolo grazie a un gol di Dimarco, che capitalizza un’azione corale ben orchestrata dalla squadra di Cristian Chivu. La rete nasce da un grande strappo di Barella, il capitano e centrocampista nerazzurro, che recupera palla a centrocampo e avanza con decisione, seminando l’avversario e creando superiorità numerica. Barella, con un passaggio chirurgico, serve il compagno croato Sucic, che agisce sulla fascia sinistra. 🔗 Leggi su Internews24.com

gol dimarco il laterale nerazzurro porta avanti la squadra di chivu inter in vantaggio con il sassuolo

© Internews24.com - Gol Dimarco, il laterale nerazzurro porta avanti la squadra di Chivu: Inter in vantaggio con il Sassuolo

In questa notizia si parla di: dimarco - laterale

Gol Dimarco Inter Sassuolo, il laterale nerazzurro porta avanti la squadra di Chivu!

FINALE Inter-Olympiacos 2-0: Dimarco-Thuram, Chivu conquista l'ultima amichevole; Il filotto nerazzurro, Dimarco al Top e il fattore Frattesi: le stats di Inter-Udinese; Tuttosport critica Dimarco: “Ennesimo pallone perso, da un paio di mesi fattore in negativo”.

gol dimarco laterale nerazzurroHighlights Gol Juve Inter: le immagini del match – VIDEO - Le immagini salienti del match della 3ª giornata La Juve affronta l’Inter, con il match in programma sabato 13 settembre alle ore 1 ... Riporta juventusnews24.com

Inter, buona prova con l’Olympiacos: in gol Dimarco (che si fa male) e Thuram - Per la prima volta la difesa non subisce reti L'ultima amichevole precampionato dell'Inter finisce con una vittoria per 2- Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Dimarco Laterale Nerazzurro