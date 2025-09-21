Gol Cheddira | i neroverdi accorciano subito le distanze dopo la rete di Carlos Augusto
Gol Cheddira: si riapre Inter Sassuolo? L’ex Frosinone risponde al 2-0 nerazzurro: assist di Berardi e finale infuocato con sei minuti di recupero. Il finale di Inter Sassuolo si è acceso dopo l’80’ con due reti ravvicinate che hanno cambiato l’inerzia della partita. Dopo il raddoppio firmato da Carlos Augusto, capace di segnare con un tiro dalla distanza deviato da Muharemovic, il Sassuolo ha trovato la forza di reagire immediatamente. Al centro dell’azione c’è stato Walid Cheddira, attaccante marocchino classe 1998 arrivato in Emilia per rafforzare il reparto offensivo di Fabio Grosso e subentrato nella seconda metà del match. 🔗 Leggi su Internews24.com
UFFICIALE - Sassuolo, arriva Cheddira in prestito con diritto di riscatto, la nota dei neroverdi
Arriva dal Napoli, pronto a dare una mano all'attacco di Fabio Grosso. Walid Cheddira, dopo la parentesi all'Espanyol, ritorna in Italia con la maglia del Sassuolo. Il club neroverde lo prende in prestito con diritto di riscatto, puntando sulla sua capacità di muov
Cheddira al fantacalcio: quotazione e statistiche del nuovo attaccante del Sassuolo - marocchino va ad arricchire il reparto offensivo di Grosso.
Video Sassuolo Napoli (0-2)/ Gol e highlights: McTominay e De Bruyne piegano i neroverdi - 2) gol e highlights della partita valida per la prima giornata di serie A Il Napoli Campione d'Italia inizia con una vittoria la nuova stagione sul campo del