Gol Cheddira | i neroverdi accorciano subito le distanze dopo la rete di Carlos Augusto

Gol Cheddira: si riapre Inter Sassuolo? L’ex Frosinone risponde al 2-0 nerazzurro: assist di Berardi e finale infuocato con sei minuti di recupero. Il finale di Inter Sassuolo si è acceso dopo l’80’ con due reti ravvicinate che hanno cambiato l’inerzia della partita. Dopo il raddoppio firmato da Carlos Augusto, capace di segnare con un tiro dalla distanza deviato da Muharemovic, il Sassuolo ha trovato la forza di reagire immediatamente. Al centro dell’azione c’è stato Walid Cheddira, attaccante marocchino classe 1998 arrivato in Emilia per rafforzare il reparto offensivo di Fabio Grosso e subentrato nella seconda metà del match. 🔗 Leggi su Internews24.com

