Gol Carlos Augusto una deviazione regala al laterale nerazzurro il raddoppio sul Sassuolo | i dettagli

Gol Carlos Augusto, progressione centrale terminata con una grande conclusione dalla distanza per blindare la vittoria nerazzurra: i dettagli. Il match di Serie A tra Inter e Sassuolo ha vissuto un momento decisivo all'80', quando Carlos Augusto ha siglato la rete del raddoppio. L'esterno brasiliano classe 1999, ormai stabilmente impiegato da Cristian Chivu sulla corsia mancina, ha trovato un gol prezioso davanti al pubblico di San Siro, coronando una prestazione di grande intensità. L'azione è nata da un calcio d'angolo in favore dei nerazzurri. La difesa emiliana ha respinto la palla al limite dell'area, ma sul pallone vagante si è avventato proprio Carlos Augusto.

