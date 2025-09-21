Daverio (Varese) – Nata come tipografia nel 1850 a Rho ha fatto la storia del packaging, da impresa famigliare a leader mondiale nel settore del packaging flessibile. È una storia di successo lunga 175 anni quella della Goglio S.p.A di Daverio, in provincia di Varese. Il Gruppo ancora oggi è guidato dalla famiglia Goglio, ha stabilimenti produttivi in Italia, Olanda, Stati Uniti, Cina e Brasile e uffici commerciali in Europa, Sud America e nel Sud-est asiatico. Nel 2024 ha registrato un valore della produzione di 470 milioni di euro e occupa 2.210 dipendenti nel mondo. È anche con loro e con le loro famiglie che ieri mattina ha festeggiato questo importante traguardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Goglio, la “carta” del successo: impresa di famiglia da 175 anni