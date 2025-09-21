Gli studenti e il caos trasporti Adriabus | La colpa è delle scuole Ci trattano come un ristorante

"Siamo disponibili a incontrare le scuole. Da parte nostra, cerchiamo di mettere tutto il nostro impegno per risolvere la situazione". A valle delle proteste dei genitori per gli affollamenti sugli autobus e alla conseguente impossibilità per molti studenti di salire sui mezzi alle fermate per la troppa calca a cui si aggiunge la difficoltà di entrare e uscire in orario dalle lezioni per i ritardi accumulati durante le corse, il direttore generale di Adriabus, Massimo Benedetti ritiene finora di aver fatto la sua parte per garantire un buon servizio. A complicare il quadro, secondo il dirigente dell’azienda, i cambiamenti negli orari scolastici a causa della mancanza di organico nelle scuole che hanno causato l’uscita di centinaia di ragazzi tutti nello stesso momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti e il caos trasporti. Adriabus: "La colpa è delle scuole. Ci trattano come un ristorante"

In questa notizia si parla di: studenti - caos

Caos Treni, Matteo Salvini: "Incontro cordiale con il presidente di Art Zaccheo. Si valuta deroga sulla Firenze-Roma per tutelare pendolari e studenti"

UniTo, caos al Lingotto Fiere: annullato il test d'ingresso di Scienze della Formazione per 1.600 studenti

Caos all’Università di Torino, annullato il test d’ingresso di Scienze della Formazione: non ci sono abbastanza prove per i 1600 studenti

Autobus strapieni e ritardi a scuola, studenti e sindacato: “E' già caos” https://ift.tt/kgUCjTd https://ift.tt/zh6Jje2 - X Vai su X

Caos in via Cicogna: Il Pd critica l’amministrazione comunale: cantieri avviati in pieno orario scolastico rischiano di mettere a repentaglio sicurezza di studenti, genitori e residenti. Per Montanariello, “mancanza di programmazione e disconnessione dalla r - facebook.com Vai su Facebook

Gli studenti e il caos trasporti. Adriabus: La colpa è delle scuole. Ci trattano come un ristorante; «Studenti sui bus come il bestiame, il presidente Ami deve dimettersi». Urbino, Scaramucci (Pd) chiede la testa di Santi; Studenti, caos autobus: Si arriva tardi in classe e al ritorno si resta a piedi.

Gli studenti e il caos trasporti. Adriabus: "La colpa è delle scuole. Ci trattano come un ristorante" - Il direttore Massimo Benedetti dopo le proteste delle famiglie: "Gli istituti cambiano gli orari. Secondo msn.com

Studenti, caos autobus: "Si arriva tardi in classe e al ritorno si resta a piedi" - E ora si chiede di adattare gli orari della scuola in base ai disservizi dei pullman. Segnala msn.com