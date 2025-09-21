MANTOVA È netta la vittoria del Modena in casa del Mantova, 1-3 con un rigore fallito da Gliozzi, la cui prestazione condita da un gol e un’autorete procurata è comunque da migliore in campo. La partenza dei padroni di casa è scioccante. Passano quarantadue secondi e proprio Gliozzi firma il vantaggio ospite battendo in uscita il portiere avversario su un’azione nata direttamente da un rilancio di Chichizola. Bani scivola e apre il campo a Zampano che serve al compagno di squadra il pallone buono per fulminare Festa. Lo svantaggio potrebbe essere presto più ampio, dato che al 10’ il Var ravvisa un fallo di mano in area di Caprini su colpo di testa di Dellavalle, arrivato su un calcio di punizione indiretto per i modenesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli ospiti sbagliano anche un penalty. Il Modena la sblocca in un minuto. Dominio dei canarini al Martelli