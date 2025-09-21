Giusto non assumere un fan del Tottenham se la maggioranza dei colleghi tifano Arsenal | la sentenza di un giudice inglese

Col passare del tempo le attività extracurricolari hanno guadagnato sempre maggior peso in un colloquio di lavoro. Servono per conoscere i lati più intimi del candidato, a comprendere possibili spigolature del suo carattere, a scoprire ciò che i titoli accademici non possono raccontare. Tanto che molto prima di diventare ministro degli Esteri, anche Luigi Di Maio aveva voluto segnalare lo snorkeling e i viaggi come elementi fondamentali del suo percorso. Ora però le cose potrebbero cambiare. Soprattutto per i tifosi del Tottenham. Avere gli Spurs nel cuore non significa più aspettare quella vittoria del campionato che manca da sessantaquattro anni (frustrazione parzialmente annacquata con la vittoria dell’ Europa League la scorsa estate). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Giusto non assumere un fan del Tottenham se la maggioranza dei colleghi tifano Arsenal”: la sentenza di un giudice inglese

In questa notizia si parla di: giusto - assumere

Perdonate la domanda forse un po' banale per la maggior parte, ma mi affaccio da poco al mondo dei concorsi. Se si entra in un graduatoria in un ente locale, l'intenzionato ad assumere deve rispettare l'ordine di classificazione, giusto? Non può saltare e sce - facebook.com Vai su Facebook

“Giusto non assumere un fan del Tottenham se la maggioranza dei colleghi tifano Arsenal”: la….

Tottenham, ecco Xavi Simons: "Ho capito che questo è il posto giusto per me grazie a Frank" - Il Tottenham piazza un colpo di grande prestigio sul mercato e si assicura Xavi Simons dal Red Bull Lipsia. Come scrive tuttomercatoweb.com

Tottenham, Sessegnon: 'Qui per imparare e lavorare, era il momento giusto' - Prime parole per Ryan Sessegnon da neo giocatore del Tottenham: "Sono felice di essere agli Spurs, era il tempo giusto per essere qui. Riporta calciomercato.com