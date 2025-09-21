Giustizia salariale per i dipendenti comunali la Cisl Fp incontra Chiarato

La Cisl Fp ha incontrato l'assessore al personale del Comune di Latina Andrea Chiarato poichè “secondo noi - spiega la Cisl - il tema di ricreare attrattività negli enti locali, e in particolare al Comune di Latina; è di natura politica e attiene ai poteri di indirizzo che la Giunta possiede. 🔗 Leggi su Latinatoday.it