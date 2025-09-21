Giustizia per Narcos cartelli e striscioni in piazza Roma L' attivista Rizzi | L' agente venga sospeso
ANCONA – Oggi pomeriggio in piazza Roma si è tenuto un sit-in per chiedere “giustizia per Narcos”, il cane ucciso domenica scorsa da un agente di polizia durante un controllo antidroga in un parco cittadino. L’iniziativa è stata promossa dall’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Giustizia per Narcos, il cane ucciso da un poliziotto. Parte la raccolta firme
Giustizia per Narcos, il cane ucciso da un poliziotto. Parte la raccolta firme https://anconatoday.it/cronaca/cane-ucciso-narcos-ancona-petizione-firme-garante-animali.html… - In tre giorni raggiunte già 24mila adesioni. L’iniziativa su http://Change.org. Garante - X Vai su X
Enrico Rizzi. . Carichi per domenica: giustizia per Narcos - facebook.com Vai su Facebook
Giustizia per Narcos, cartelli e striscioni in piazza Roma. L'attivista Rizzi: L'agente venga sospeso; Cane ucciso da agente, sit-in ad Ancona per 'chiedere giustizia'.
Cane ucciso da agente, sit-in ad Ancona per 'chiedere giustizia' - Si è svolta oggi pomeriggio, in piazza Roma ad Ancona, l'iniziativa organizzata dall'attivista per i diritti degli animali, Enrico Rizzi, dopo l'uccisione, domenica scorsa, del cane Narcos da parte di ... Da msn.com
