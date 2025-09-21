Tempo di lettura: 2 minuti A margine della vittoria nel derby contro il Giugliano, l’allenatore della Salernitana, Giuseppe Raffaele parla nella sala stampa dello stadio De Cristofaro: “ Mi ritengo molto soddisfatto. Abbiamo sofferto quei dieci minuti, quando abbiamo dovuto per forza fare una sostituzione. Questa non è una attenuante, però abbiamo perso lucidità. Alla terza partita in una settimana, si è fatta sentire un pizzico di stanchezza ma siamo stati sul pezzo anche oggi e abbiamo cercato la vittoria grazie alle reti di Ferraris e Ferrari. Capomaggio e De Boer erano stanchi e facevamo difficoltà a riempire l’area anche con i quinti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giugliano-Salernitana, Raffaele: “La pressione ci fortifica: col Cerignola serve tutto l’Arechi”