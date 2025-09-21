Giugliano-Salernitana Raffaele | La pressione ci fortifica | col Cerignola serve tutto l’Arechi

Anteprima24.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti A margine della vittoria nel derby contro il Giugliano, l’allenatore della Salernitana,  Giuseppe Raffaele parla nella sala stampa dello stadio De Cristofaro: “ Mi ritengo molto soddisfatto. Abbiamo sofferto quei dieci minuti, quando abbiamo dovuto per forza fare una sostituzione. Questa non è una attenuante, però abbiamo perso lucidità. Alla terza partita in una settimana, si è fatta sentire un pizzico di stanchezza ma siamo stati sul pezzo anche oggi e abbiamo cercato la vittoria grazie alle reti di Ferraris e Ferrari. Capomaggio e De Boer erano stanchi e facevamo difficoltà a riempire l’area anche con i quinti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

giugliano salernitana raffaele la pressione ci fortifica col cerignola serve tutto l8217arechi

© Anteprima24.it - Giugliano-Salernitana, Raffaele: “La pressione ci fortifica: col Cerignola serve tutto l’Arechi”

In questa notizia si parla di: giugliano - salernitana

Derby tra Giugliano e Salernitana: dove vederlo in TV e streaming, orario e formazioni

Inedito derby a Giugliano, la Salernitana cerca conferme nel nome di San Matteo

Derby, Salernitana di rimonta: vittoria 2-1 a Giugliano e balzo a +5 in classifica

La Salernitana a Giugliano da capolista solitaria, vanno gestite le forze; Raffaele, il nuovo tecnico della Salernitana; Giugliano-Salernitana, Raffaele: “La pressione ci fortifica: col Cerignola serve tutto l’Arechi”.

giugliano salernitana raffaele pressioneGiugliano-Salernitana 1-2, Raffaele esulta: «Vittoria da squadra matura» - Giuseppe Raffaele, allenatore della Salernitana capolista, si gode il blitz di Giugliano ed elogia la ... Segnala msn.com

giugliano salernitana raffaele pressioneGiugliano-Salernitana: diretta live e risultato in tempo reale - Salernitana di Domenica 21 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Si legge su calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Giugliano Salernitana Raffaele Pressione