Giugliano-Salernitana Cudini | Siamo delusi potevamo fare di più A Cosenza senza timori
Dopo la sconfitta nel derby contro la Salernitana, l'allenatore del Giugliano, Mirko Cudini parla nella sala stampa dello stadio De Cristofaro: " Nell'arco dei novanta minuti abbiamo giocato bene. Ci sono stati attimi in cui ci siamo abbassati un po' troppo, in cui abbiamo subito troppo. Però, quando ripartivamo, c'era la sensazione costante di poter far male. Nel momento migliore, su un errore nostro, abbiamo subito gol. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine ed abbiamo avuto più di un'occasione per impensierire la Salernitana. I ragazzi hanno dato tutto, e sono delusi per non aver portato nessun punto a casa.
