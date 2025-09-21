A causa dello svolgimento del Giro di Romagna, oggi la statale 67 Forlì-Firenze è chiusa a Castrocaro dalle 12 alle 17. Chi dovesse transitare da Forlì verso la media e alta valle del Montone e viceversa dovrà usare in alternativa la provinciale del Rabbi fino a San Zeno, per ritornare sulla SS67 a Rocca attraverso la Sp 23 delle Cento Forche. Gli automobilisti troveranno segnalazioni e forze dell’ordine a Castrocaro e a Rocca. Il provvedimento ha suscitato polemiche fra gli operatori turistici della valle del Montone, dei quali si fa interprete Marisa Raggi del ristorante Al Vecchio Convento di Portico: "La domenica è il giorno della settimana in cui si lavora di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giro di Romagna, gli operatori: : "Ss67 chiusa, disagio per i clienti"