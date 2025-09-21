Giro di Lussemburgo 2025 | McNulty conquista la corsa Gregoire vince l’ultima tappa
Brandon McNulty ha vinto il Giro del Lussemburgo 2025. L’americano conferma il suo straordinario momento di forma, visto che nell’ultimo mese ha prima trionfato nel Giro di Polonia, poi al GP di Montreal e adesso anche la vittoria in Lussemburgo. Nell’ultima tappa McNulty ha controllato i diretti rivali per la generale, con il successo che è così andato al francese Romain Gregoire, che ha concesso il bis dopo il successo della prima frazione. La corsa è stata caratterizzata dalla fuga di dodici uomini, che hanno preso anche un margine di quasi tre minuti: Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale), Max Walker (EF Education-EasyPost), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek), Casper Pedersen (Soudal Quick-Step), Diego Uriarte e Mats Wenzel (Equipo Kern Pharma), Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Thomas Gachignard (TotalEnergies) e Ådne Holter (Uno-X Mobility). 🔗 Leggi su Oasport.it
