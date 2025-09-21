Giovedì a SAnna Musica e cultura Ecco il cartellone

Il concerto lirico diretto dal maestro Graziano Polidori apre, giovedì 25 settembre, i “giovedì“ dell’ Associazione La Finestra, organizzati da Ezio Roveda, l’esordio della stagione 202526 vedrà Polidori dirigere un concerto con alcuni dei più noti brani di Puccini, Verdi, Mozart, Donizetti e Leoncavallo. Il primo incontro culturale, giovedì 2 ottobre, vedrà all’opera il presidente dell’Associazione, avvocato Enzo Alfarano: l’argomento della sua conferenza (la situazione in USA e Medio Oriente), come pure quello del giovedì successivo 9 ottobre (“La Nato in guerra” del generale Fabio Mini) fa venire qualche brivido. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovedì a S.Anna. Musica e cultura. Ecco il cartellone

In questa notizia si parla di: gioved - sanna

LUNEDÌ Ore 21:00 GIOVEDÌ Ore 20:00 Via Basilicata 16, Or. Michela Marroccu Marco Sanna Teresa Paba Sebastiana Cillano Fabiola Pinna #salsa #bachata #oristano #ballodicoppia #salsabachata - facebook.com Vai su Facebook

Musica: “Mentre tu non ci sei”, è online il nuovo video di Alessandro Sanna - Allo scoccare della mezzanotte del 24 dicembre è finalmente uscito, su YouTube, il videoclip di 'Mentre tu non ci sei', singolo tratto dall'album 'Seven' di Alessandro Sanna. Si legge su it.blastingnews.com

Musica: "Kalaritana", il nuovo progetto di Alberto Sanna - Ma non solo, Alberto Sanna, autore profondo e interprete degli eroi e dei simboli musicali di intere generazioni, ritorna sulle scene con un ... ansa.it scrive